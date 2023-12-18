В Днепре предлагают во второй раз переименовать улицу Фонвизина

В Днепре появилась петиция, в которой просят переименовать одну из улиц в честь погибшего во время российско-украинской войны военного Олега Анисимова.

Петиция не так давно появилась на сайте Е-DEM.

Автор обращается к местным властям с просьбой назвать одну из улиц в честь украинского военного Олега Анисимова, погибшего в начале марта 2023 года под Водяным Донецкой области.

Лариса предложила переименовать улицу Фонвизина в Самарском районе. Днепрянка отметила, что это российский литератор и секретарь председателя российской дипломатии 18 века, поэтому этот топоним подпадает под закон о деколонизации и дерусификации.

Автор петиции отметила, что военный в честь которого она просит назвать улицу, вырос в этом районе, ходил здесь в детсад и школу.

Прошу Вас рассмотреть вопрос о переименовании ул. Фонвизина (русский литератор и секретарь председателя русской дипломатии 18 века), Самарский р-н по ул. Олега Анисимова младшего сержанта, для увековечения его памяти (он родился и вырос в Днепре, по этой улице он ходил в детсад и школу). Олег родился 6 июля 1971 года, во время начала войны добровольно вступил в ряды ВСУ 1 марта 2022 года. Погиб 1 марта 2023 под п. Водяное Донецкой обл. при защите нашей страны, – говорится в тексте петиции.

Петицию опубликовали 11 декабря, и она уже собрала 10 голосов.

Следует заметить, что в сентябре улицу Фонвизина уже дерусифицировали. Пока это улица Сотницкая, поэтому вряд ли топоним снова переименуют, но возможно имя военного смогут увековечить другим образом.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: