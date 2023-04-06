В Днепре появились мишени с путином и шойгу (ФОТО)

На территории яхт-клуба «Сич» появились мишени с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу. Об этом сообщает dnepr.info.
На мишенях изображены карикатуры российского президента, нарисованного в костюме для каратэ и руководителя «минуубийства» РФ в парадной военной форме. Таким образом, днепряне могут согнать свой гнев на захватчиков, попав стрелами из лука в портреты с их лицами.
Скорее всего, посетителям клуба очень понравилась такая идея, потому что мишени забиты маленькими дырками.
Напомним, ранее в Днепре появилось чучело Владимира Путина в окружении черных пакетов. Так креативно решили отметить Масленицу в сквере Усачева.
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