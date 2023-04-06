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В Днепре мужчина с поддельными правами устроил ДТП в центре

Сегодня 13:39
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Вчера, 5 апреля, водитель Toyota устроил аварию в центре Днепра.

Новости Днепра про В Днепре мужчина с поддельными правами устроил ДТП в центре

Патрульные приехали на оформление ДТП.

Водитель Toyota предоставил инспекторам документы. Полицейские нашли следы подделки водительского удостоверения и полиса обязательного страхования. В базе МВД указанные документы также отсутствовали.

Новости Днепра про В Днепре мужчина с поддельными правами устроил ДТП в центре

 

Новости Днепра про В Днепре мужчина с поддельными правами устроил ДТП в центре

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

На место правоохранители вызвали следственно-оперативную группу. Мужчину отстранили от управления. Дальше делом занимается следователь.

Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах и соблюдайте ПДД!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Слобожанском проспекте «аварийное утро»: образовалась километровая пробка (ФОТО).

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