В Днепре мужчина с поддельными правами устроил ДТП в центре

Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах и соблюдайте ПДД!

На место правоохранители вызвали следственно-оперативную группу. Мужчину отстранили от управления. Дальше делом занимается следователь.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Водитель Toyota предоставил инспекторам документы. Полицейские нашли следы подделки водительского удостоверения и полиса обязательного страхования. В базе МВД указанные документы также отсутствовали.

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