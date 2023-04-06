В Днепре мужчина с поддельными правами устроил ДТП в центре

Патрульные приехали на оформление ДТП.
Водитель Toyota предоставил инспекторам документы. Полицейские нашли следы подделки водительского удостоверения и полиса обязательного страхования. В базе МВД указанные документы также отсутствовали.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
На место правоохранители вызвали следственно-оперативную группу. Мужчину отстранили от управления. Дальше делом занимается следователь.
Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах и соблюдайте ПДД!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Слобожанском проспекте «аварийное утро»: образовалась километровая пробка (ФОТО).
Читайте також:
Автор:
Днепр славится своими длинными проспектами – они могут тянуться на…
Кольцо пришлось разрезать.
В Днепре продают 7-этажное заброшенное офисное здание.
В Днепре родила жительница Бахмута, которая год просидела под бомбами…
Днепр славится своими длинными проспектами – они могут тянуться на несколько километров, по некоторым из них ездит трамвай, на многих есть зеленые аллейки для прогулок. Журналисты dnepr.info собрали подборку самых длинных проспектов Днепра.
Кольцо пришлось разрезать.
В Днепре продают 7-этажное заброшенное офисное здание.
В Днепре родила жительница Бахмута, которая год просидела под бомбами в подвале.
Жизнь победит!
В Днепре спасают кошку, над которой поиздевались живодеры.
В Каменском 35-летний ранее судимый мужчина совершил серию краж.
В Днепре утро началось с аварий.
В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 6 апреля данные по потерям российской армии в войне против Украины.
На Днепропетровщине проживает 54 долгожителя. Это люди, отметившие летний юбилей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!