В оточенні чорних пакетів: у Дніпрі у сквері Усачова з’явилося опудало Путіна, яке планують спалити

У сквері імені Олександра Усачова в Дніпрі 26 лютого помітили опудало президента-диктатора Володимира Путіна.

У неділю останній день святкування Масляної, який також називають проводами зими. Одна з традицій цієї дати – спалювання опудала. У Дніпрі до цього питання вирішили підійти з креативом.

Так, у сквері імені Усачова встановили опудало Путіна. Зобразили його в костюмі в оточенні чорних пакетів з написами “Z 200”, що символізують мертвих окупантів.

Опудало планують спалити.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: