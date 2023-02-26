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В оточенні чорних пакетів: у Дніпрі у сквері Усачова з’явилося опудало Путіна, яке планують спалити

Сьогодні 14:56
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У сквері імені Олександра Усачова в Дніпрі 26 лютого помітили опудало президента-диктатора Володимира Путіна.

Новости Днепра про В оточенні чорних пакетів: у Дніпрі у сквері Усачова з'явилося опудало Путіна, яке планують спалити

У неділю останній день святкування Масляної, який також називають проводами зими. Одна з традицій цієї дати – спалювання опудала. У Дніпрі до цього питання вирішили підійти з креативом. 

Так, у сквері імені Усачова встановили опудало Путіна. Зобразили його в костюмі в оточенні чорних пакетів з написами “Z 200”, що символізують мертвих окупантів. 

Опудало планують спалити. 

Новости Днепра про В оточенні чорних пакетів: у Дніпрі у сквері Усачова з'явилося опудало Путіна, яке планують спалити

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Новости Днепра про В оточенні чорних пакетів: у Дніпрі у сквері Усачова з'явилося опудало Путіна, яке планують спалитиУкраїнська Новости Днепра про В оточенні чорних пакетів: у Дніпрі у сквері Усачова з'явилося опудало Путіна, яке планують спалитиРусский

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