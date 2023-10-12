В Днепре появился новый сквер

В Днепре на 12-м квартале появился новый сквер.

Расположен мини-сквер на проспекте Богдана Хмельницкого, 122. Раньше здесь была заброшенная детская площадка, которую убрали и обустроили вместо нее новую зеленую зону. Посадили декоративные кусты, установили забор, поставили лавочки и урки, а также обрезали старые ветки на деревьях. Чтобы было безопаснее – сделали освещение.

Фото нового сквера опубликовали в сообществе на Facebook «12 квартал».

Чтобы следить за безопасностью, рядом установили камеру видеонаблюдения.

Напомним, ранее мы сообщали, что вандалы разгромили сквер Алексея Хильского.

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