В Днепре появился новый сквер

Расположен мини-сквер на проспекте Богдана Хмельницкого, 122. Раньше здесь была заброшенная детская площадка, которую убрали и обустроили вместо нее новую зеленую зону. Посадили декоративные кусты, установили забор, поставили лавочки и урки, а также обрезали старые ветки на деревьях. Чтобы было безопаснее – сделали освещение.
Фото нового сквера опубликовали в сообществе на Facebook «12 квартал».
Чтобы следить за безопасностью, рядом установили камеру видеонаблюдения.
Напомним, ранее мы сообщали, что вандалы разгромили сквер Алексея Хильского.
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