Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі з’явився новий сквер

Сьогодні 14:00
просмотров

У Дніпрі на 12 кварталі з'явився новий сквер.

Новости Днепра про У Дніпрі з’явився новий сквер

Розташований міні-сквер на проспекті Богдана Хмельницького, 122. Раніше тут був занедбаний дитячий майданчик, який прибрали та облаштували замість нього нову зелену зону. Посадили декоративні кущі, встановили огорожу, поставили лавочки і урки, а також обрізали старі гілки на деревах. Щоб було безпечніше – зробили освітлення. 

Фото нового скверу опублікували у спільноті на Facebook “12 квартал”. 

Новости Днепра про У Дніпрі з’явився новий сквер

Новости Днепра про У Дніпрі з’явився новий сквер

Новости Днепра про У Дніпрі з’явився новий сквер

Щоб слідкувати за безпекою поруч встановили камеру відеонагляду.  

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вандали розгромили сквер Олексія Хільського. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі з’явився новий скверУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як би виглядали відомі мешканці Дніпра, якби були мультгероями: Філатов, Алхім, Коноплянка та Лисенко (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:18
Як би виглядали відомі мешканці Дніпра, якби були мультгероями: Філатов, Алхім, Коноплянка та Лисенко (ФОТО)

Штучний інтелект здатний не тільки допомогти в пошуку інформації, написанні…

На складі у Дніпрі зберігали незаконних сигарет на 37 млн гривень (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:06
На складі у Дніпрі зберігали незаконних сигарет на 37 млн гривень (ВІДЕО)

У Дніпрі вилучили величезну партію контрафактних цигарок.

Виш із Дніпра увійшов до рейтингу найкращих університетів світу
Новини Дніпра
Сьогодні 12:29
Виш із Дніпра увійшов до рейтингу найкращих університетів світу

Чотирнадцять українських вишів увійшли до рейтингу World University Rankings 2024.…

Нова назва, але старі проблеми: у Дніпрі вандали трощать сквер на Слобожанському проспекті
Новини Дніпра
Сьогодні 11:40
Нова назва, але старі проблеми: у Дніпрі вандали трощать сквер на Слобожанському проспекті

Нова назва, але старі проблеми.

Наверх