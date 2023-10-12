У Дніпрі з’явився новий сквер

Розташований міні-сквер на проспекті Богдана Хмельницького, 122. Раніше тут був занедбаний дитячий майданчик, який прибрали та облаштували замість нього нову зелену зону. Посадили декоративні кущі, встановили огорожу, поставили лавочки і урки, а також обрізали старі гілки на деревах. Щоб було безпечніше – зробили освітлення.
Фото нового скверу опублікували у спільноті на Facebook “12 квартал”.
Щоб слідкувати за безпекою поруч встановили камеру відеонагляду.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вандали розгромили сквер Олексія Хільського.
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