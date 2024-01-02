В Днепре появился еще один планетарий: как туда попасть бесплатно

В Днепре в неделю открыли еще один планетарий.

Туда попасть можно безвозмездно.

В течение второй недели каникул, со 2 по 6 января, дети вместе со взрослыми могут посетить планетарий, расположенный в ТРЦ Караван, что на улице Нижнеднепровская. Об этом идет речь на сайте торгового центра.

Планетарий развернули на 2-м этаже. Сеансы будут проходить каждые 30 минут. с 12:00 до 18:00. Организаторы утверждают, что зрители смогут погрузиться в волшебный мир астрономии.

Вход свободный и бесплатный.

Напомним, в течение первой половины 2024 года школьники могут бесплатно попасть в днепровский планетарий на Крутогорном спуске.

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