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  • Діти Дніпра та області зможуть безкоштовно сходити до планетарію: як це зробити

Діти Дніпра та області зможуть безкоштовно сходити до планетарію: як це зробити

Сьогодні 16:40
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Потрапити у планетарій в Дніпрі можна безплатно, але не всім

Новости Днепра про Діти Дніпра та області зможуть безкоштовно сходити до планетарію: як це зробити

Мова йде про Planetarium Noosphere на Крутогірному узвозі. 

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, учні шкіл області зможуть відвідати планетарій безплатно. Така акція діятиме найближчі пів року. Чотири дні на тиждень школярі зможуть побачити космічні сеанси, які підготують спеціально для них. 

Проте необхідно попередньо записатися на сеанс. Це зробити можна звернувшися до департаментів: гуманітарної політики міськради або до освіти і науки ОВА. 

Перша група малечі вже завітала на відкриття зимової програми. Гід провів екскурсію. Познайомив із проєктом Марсової колонії. А ще хлопці та дівчата побавилися новими інтерактивними іграми. Далі подивились прем’єрний показ мультфільму “Космічні вихідні: новий дім”, – розповів Сергій Лисак.

Новости Днепра про Діти Дніпра та області зможуть безкоштовно сходити до планетарію: як це зробити

Новости Днепра про Діти Дніпра та області зможуть безкоштовно сходити до планетарію: як це зробити

Зауважимо, що звичайна ціна на екскурсії варіюється від 100 до 300 гривень за один квиток. 

Новости Днепра про Діти Дніпра та області зможуть безкоштовно сходити до планетарію: як це зробити

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що над Україною знову може зійти полярне сяйво: чи побачать його жителі Дніпра. 

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Новости Днепра про Діти Дніпра та області зможуть безкоштовно сходити до планетарію: як це зробитиУкраїнська

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