В Днепре можно бесплатно сходить в планетарий, но не всем

Речь идет о Planetarium Noosphere на Крутогорном спуске.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, учащиеся школ области смогут посетить планетарий бесплатно. Такая акция будет действовать в ближайшие полгода. Четыре дня в неделю школьники смогут увидеть космические сеансы, которые подготовят специально для них.
Однако нужно предварительно записаться на сеанс. Это сделать можно обратившись в департаменты: гуманитарную политику горсовета или к образованию и науке ОВА.
Первая группа малышей уже посетила открытие зимней программы. Гид провел экскурсию. Познакомил с проектом Марсовой колонии. А еще ребята позабавились новыми интерактивными играми. Далее посмотрели премьерный показ мультфильма «Космические выходные: новый дом», – рассказал Сергей Лысак.
Отметим, что обычная цена на экскурсии варьируется от 100 до 300 гривен за один билет.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что над Украиной снова может взойти полярное сияние: увидят ли его жители Днепра.
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