В Днепре можно бесплатно сходить в планетарий, но не всем

Попасть в планетарий в Днепре можно бесплатно, но не всем.

Речь идет о Planetarium Noosphere на Крутогорном спуске.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, учащиеся школ области смогут посетить планетарий бесплатно. Такая акция будет действовать в ближайшие полгода. Четыре дня в неделю школьники смогут увидеть космические сеансы, которые подготовят специально для них.

Однако нужно предварительно записаться на сеанс. Это сделать можно обратившись в департаменты: гуманитарную политику горсовета или к образованию и науке ОВА.

Первая группа малышей уже посетила открытие зимней программы. Гид провел экскурсию. Познакомил с проектом Марсовой колонии. А еще ребята позабавились новыми интерактивными играми. Далее посмотрели премьерный показ мультфильма «Космические выходные: новый дом», – рассказал Сергей Лысак.

Отметим, что обычная цена на экскурсии варьируется от 100 до 300 гривен за один билет.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что над Украиной снова может взойти полярное сияние: увидят ли его жители Днепра.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: