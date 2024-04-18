В Днепре посреди улицы заметили осла (ВИДЕО)

Посреди улицы в Днепре гулял осел.

Ослика, который гулял посреди улицы, заметил таксист Роман. Мужчина снял животное на видео и поделился им в Facebook-сообществе «Приднепровский край».

По словам таксиста Романа, ослика он увидел возле ветклиники, когда высадил из машины клиента. Мужчина «пообщался» с животным, которое сначала что-то искало, а потом прилегло отдохнуть.

Скорее всего, ослика зовут Яша. Его историю в прошлом году рассказывали СМИ. В Днепр его эвакуировали из Харькова, где животное пострадало во время обстрелов. Тогда обломки снарядов сильно изуродовали лапы Яши.

Ослика прооперировали в Днепре, собрав по кусочкам сломанные кости одной из лап. Впрочем, несмотря на все старания ветеринаров, Яша отказывался вставать и не хотел ходить. Тогда за ним ухаживала свинка Хрюня, с которой Яша подружился в клинике агроуниверситета.

Ранее сообщалось, что после выздоровления ослика, Яша и Хрюня любили гулять в сквере возле клиники, где сразу привлекали к себе внимание прохожих. Вероятно, именно здесь Роман встретил животное.

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