У Дніпрі посеред вулиці помітили осла (ВІДЕО)

Посеред вулиці в Дніпрі гуляв осел.

Ослика, який гуляв посеред вулиці помітив таксист Роман. Чоловік зафільмував тварину на відео та поділився ним у Facebook-спільноті “Придніпровський край”.

За словами таксиста Романа, ослика він побачив біля ветклініки, коли висадив клієнта. Чоловік “поспілкувався” з твариною, яка спочатку щось шукала, а потім прилягла відпочити.

Скоріше за все, ослика звати Яша. Його історію торік розповідали ЗМІ. До Дніпра його евакуювали із Харкова, де тварина постраждала під час обстрілів. Тоді уламки снарядів сильно понівечили лапи Яші.

Ослика прооперували в Дніпрі, зібравши по шматочках зламані кістки однієї із лап. Утім попри всі старання ветеринарів, віслюк відмовлявся вставати та не хотів ходити. Тоді за ним доглядала свинка Хрюня, з якою Яша потоваришував у клініці агроуніверситету.

Раніше повідомлялося, що після одужання ослика, Яша та Хрюня любили гуляти у сквері біля клініки, де відразу привертали до себе увагу перехожих. Ймовірно, саме тут Роман зустрів тварину.

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