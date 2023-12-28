У Дніпрі “закохана” вʼєтнамська свиня допомогла “поставити на ноги” пораненого віслюка з Харкова

У Дніпрі свиня допомогла поставити на ноги пораненого віслюка із Харкова.

Історію дружби двох тварин розповіли в сюжеті ТСН.

У клініці агроуніверситету Дніпра рятували 200-кілограмового віслюка Яшу, якого привезли до Дніпра із Харкова. Тварина потрапила під обстріл, внаслідок якого отримала осколкове поранення. Яшу прооперували та буквально по шматочках зібрали зламані кістки однієї із лап. Утім попри всі старання ветеринарів, віслюк відмовлявся вставати та не хотів ходити.

Ветеринари пояснили, що для такої тварини вкрай важливо якомога швидче почали рухатися, інакше вона могла б померти. Утім у лікарів зʼявилася несподівана асистентка. Вислобрюха вʼєтнамська свиня, яка жила в сусідній стайні, з власної волі почала опікуватися пораненим віслюком та дбати про нього у власний спосіб.

Доглядачі кажуть, що до появи Хрюні Яша був флегматичним. Свинка полюбилася віслюку настільки, що тепер єдина кому він дозволяє залазити на нього. Яша утричі старший за подругу, тому після одужання взяв над нею “шефство” та старається піклуватися.

Старший викладач кафедри анатомії Арсеній Богомаз каже, що кістки зрослися не так, як хотілося, але віслючок після перелому може самостійно ходити, а для такої важкої тварини це дуже добрий результат.

Скалічений віслюк повністю одужав, тож тепер Яша і Хрюня живуть разом, удвох досліджують сквери навколо і демонструють, як сильно кожній живій істоті потрібна турбота.

Тварини стали місцевими зірками. Як тільки Яша та Хрюня з’являються у сквері біля клініки, відразу привертають до себе увагу перехожих. Нестандартна пара не соромиться позувати та підпускати до себе людей.

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