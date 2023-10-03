В Днепре после скандала с Илоном Маском водители креативно извиняются за приобретенные Tesla

Вчера, 2 октября, американский миллиардер, владелец социальной сети X (ранее – Twitter) и компании Tesla Илон Маск попал в скандал.

Он опубликовал мем о президенте Владимире Зеленском и помощи Украине.

В своем аккаунте в X Маск поделился старым мемом с Зеленским, но добавил к нему очень циничную подпись.

Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов, — подписал он фото.

Пост Маска возмутил пользователей соцсети. Многие известные люди, политические деятели и обычные пользователи осудили бизнесмена.

Поддержка Украины – это лучшая инвестиция в национальную безопасность, которую мы когда-либо делали”, – отреагировал на пост Маска старший советник Конгресса США Пол Массаро.

Жители Днепра также отреагировали на мем, а некоторые даже извинились за покупку «Теслы».

Извините, купил Tesla до того, как узнал, что Илон Маск мудак, — говорится в надписи на машине.

Напомним, ранее мы писали, что в 2022 году Маск якобы тайно отдал приказ отключить связь Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе. Позже сам бизнесмен прокомментировал эту информацию.

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