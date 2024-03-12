В Днепре после отбоя слышали взрыв: что известно

Вероятно, это был плановый взрыв.

В Днепре в 13:38 объявили отбой воздушной тревоги, а буквально через несколько минут жители услышали взрыв.

Вероятно, он был плановый. Ведь накануне на ФБ-странице Новоалександровской ОТГ Днепровского района сообщали, что сегодня с 12:30 до 16:00 будут проводиться плановые взрывы.

Уважаемые жители, обратите внимание! ГСЧС информирует: сегодня 12.03.2024 г. с 12:30 -16:00 будут проводиться плановые взрывы, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что агрессор обстрелял из тяжелой артиллерии Днепропетровскую область: трое пострадавших, без света — более 1700 семей.

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