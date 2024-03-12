У Дніпрі після відбою чули вибух: що відомо - Днепр Инфо
У Дніпрі після відбою чули вибух: що відомо
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Сегодня 14:00

Ймовірно, це був плановий вибух.

Новости Днепра про У Дніпрі після відбою чули вибух: що відомо

У Дніпрі о 13:38 оголосили відбій повітряної тривоги, а буквально через кілька хвилин мешканці почули вибух.

Ймовірно, він був плановий. Адже напередодні на ФБ-сторінці Новоолександрівської ОТГ Дніпровського району повідомляли, що сьогодні з 12:30 до 16:00 будуть проводитись планові вибухи.

Шановні мешканці, зверніть увагу! ДСНС інформує: сьогодні 12.03.2024 р. з 12:30 -16:00 будуть проводитись планові вибухи, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про У Дніпрі після відбою чули вибух: що відомо

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що агресор обстріляв з важкої артилерії Дніпропетровщину: троє постраждалих, без світла – понад 1700 родин.

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Новости Днепра про У Дніпрі після відбою чули вибух: що відомоУкраїнська

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