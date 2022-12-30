В Днепре пока не будет повышаться тариф на воду: НКРЭКУ отменила постановление

В Днепре пока не будут повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила постановление о повышении тарифов на водоснабжение, принятое ранее.

Об этом сообщает «Укринформ».

Проекты решений об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод Комиссия отправила на доработку.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 1 января планировали поднять тариф на воду.

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