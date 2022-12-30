По улицам Днепра ездит новогодний патруль (ВИДЕО)

В Днепре в последнюю пятницу года был замечен новогодний патруль.

30 декабря по улицам Днепра ездил новогодний патруль. Полицейские украсили свой автомобиль праздничной атрибутикой, а сами надели на голову шапку Санты.

Два экипажа ездят по городу на украшенных автомобилях, включают праздничную музыку через громкоговоритель, дарят конфеты детям. Таким образом, патрульные решили поздравить днепрян с Новым годом, которым мы празднуем уже завтра.

Днепряне сняли на видео одну из машин, с которой играли новогодние песни.

Поздравить днепрян решил и водитель 95-й маршрутки, переодевшийся в Санту. Он подготовил для пассажиров елку и конфеты. Ранее этот же водитель удивлял жителей города на 136-м маршруте.

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