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По улицам Днепра ездит новогодний патруль (ВИДЕО)

Сегодня 17:13
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В Днепре в последнюю пятницу года был замечен новогодний патруль.

Новости Днепра про По улицам Днепра ездит новогодний патруль (ВИДЕО)

30 декабря по улицам Днепра ездил новогодний патруль. Полицейские украсили свой автомобиль праздничной атрибутикой, а сами надели на голову шапку Санты.

Два экипажа ездят по городу на украшенных автомобилях, включают праздничную музыку через громкоговоритель, дарят конфеты детям. Таким образом, патрульные решили поздравить днепрян с Новым годом, которым мы празднуем уже завтра.

Днепряне сняли на видео одну из машин, с которой играли новогодние песни.

Поздравить днепрян решил и водитель 95-й маршрутки, переодевшийся в Санту. Он подготовил для пассажиров елку и конфеты. Ранее этот же водитель удивлял жителей города на 136-м маршруте.

Новости Днепра про По улицам Днепра ездит новогодний патруль (ВИДЕО)

Новости Днепра про По улицам Днепра ездит новогодний патруль (ВИДЕО)

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