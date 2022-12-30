Вулицями Дніпра їздить новорічний патруль (ВІДЕО)

30 грудня вулицями Дніпра їздив новорічний патруль. Поліціянти прикрасили сій автомобіль святковою атрибутикою, а самі одягнули на голову шапку Санти.
Два екіпажі їздять містом на прикрашених автівках, вмикають святкову музику через гучномовець, дарують цукерки дітям. Таким чином, патрульні вирішили привітати дніпрян з Новим роком, яким ми святкуватимемо вже завтра.
Дніпряни зняли на відео одну із машин, з якої грали новорічні пісні.
Привітати дніпрян вирішив і водій 95-ї маршрутки, який переодягнувся в Санту. Він підготував для пасажирів ялинку та цукерки. Раніше цей же водій дивував мешканців міста на 136-ому маршруті.
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