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Вулицями Дніпра їздить новорічний патруль (ВІДЕО)

Сьогодні 17:13
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У Дніпрі в останню п'ятницю року помітили новорічний патруль.

Новости Днепра про Вулицями Дніпра їздить новорічний патруль (ВІДЕО)

30 грудня вулицями Дніпра їздив новорічний патруль. Поліціянти прикрасили сій автомобіль святковою атрибутикою, а самі одягнули на голову шапку Санти.

Два екіпажі їздять містом на прикрашених автівках, вмикають святкову музику через гучномовець, дарують цукерки дітям. Таким чином, патрульні вирішили привітати дніпрян з Новим роком, яким ми святкуватимемо вже завтра.

Дніпряни зняли на відео одну із машин, з якої грали новорічні пісні.

Привітати дніпрян вирішив і водій 95-ї маршрутки, який переодягнувся в Санту. Він підготував для пасажирів ялинку та цукерки. Раніше цей же водій дивував мешканців міста на 136-ому маршруті.

Новости Днепра про Вулицями Дніпра їздить новорічний патруль (ВІДЕО)

Новости Днепра про Вулицями Дніпра їздить новорічний патруль (ВІДЕО)

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Новости Днепра про Вулицями Дніпра їздить новорічний патруль (ВІДЕО)Українська

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