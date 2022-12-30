Вулицями Дніпра їздить новорічний патруль (ВІДЕО)

У Дніпрі в останню п'ятницю року помітили новорічний патруль.

30 грудня вулицями Дніпра їздив новорічний патруль. Поліціянти прикрасили сій автомобіль святковою атрибутикою, а самі одягнули на голову шапку Санти.

Два екіпажі їздять містом на прикрашених автівках, вмикають святкову музику через гучномовець, дарують цукерки дітям. Таким чином, патрульні вирішили привітати дніпрян з Новим роком, яким ми святкуватимемо вже завтра.

Дніпряни зняли на відео одну із машин, з якої грали новорічні пісні.

Привітати дніпрян вирішив і водій 95-ї маршрутки, який переодягнувся в Санту. Він підготував для пасажирів ялинку та цукерки. Раніше цей же водій дивував мешканців міста на 136-ому маршруті.

Читайте также:

Українська

Автор: