У Дніпрі поки що не буде зростати тариф на воду: НКРЕКП скасувала постанову

У Дніпрі поки що не будуть підвищувати тарифи за водопостачання та водовідведення.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання, яку ухвалила раніше.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Проекти рішень про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення Комісія відправила на доопрацювання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 1 січня планували підняти тариф на воду.

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