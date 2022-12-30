У Дніпрі поки що не буде зростати тариф на воду: НКРЕКП скасувала постанову

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання, яку ухвалила раніше.
Про це повідомляє “Укрінформ”.
Проекти рішень про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення Комісія відправила на доопрацювання.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 1 січня планували підняти тариф на воду.
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