Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі поки що не буде зростати тариф на воду: НКРЕКП скасувала постанову

У Дніпрі поки що не буде зростати тариф на воду: НКРЕКП скасувала постанову

Сьогодні 18:54
просмотров

У Дніпрі поки що не будуть підвищувати тарифи за водопостачання та водовідведення.

Новости Днепра про У Дніпрі поки що не буде зростати тариф на воду: НКРЕКП скасувала постанову

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання, яку ухвалила раніше.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Проекти рішень про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення Комісія відправила на доопрацювання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 1 січня планували підняти тариф на воду.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі поки що не буде зростати тариф на воду: НКРЕКП скасувала постановуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі поки що не буде зростати тариф на воду: НКРЕКП скасувала постановуРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    17 сліп-пакетів: в Кам’янському жителька торгувала наркотиками
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    17 сліп-пакетів: в Кам’янському жителька торгувала наркотиками

    У Кам'янському Дніпропетровській області затримали 27-річну місцеву мешканку за підозрою…

    Чортово колесо біля ЦУМу та сані з кіньми: 7 рідкісних фото Нового року у Дніпрі минулого століття
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:59
    Чортово колесо біля ЦУМу та сані з кіньми: 7 рідкісних фото Нового року у Дніпрі минулого століття

    Ялинку в будинку на Новий рік могли дозволити собі лише…

    У Дніпрі на Перемозі зіткнулися дві іномарки: рух тимчасово ускладнено
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:51
    У Дніпрі на Перемозі зіткнулися дві іномарки: рух тимчасово ускладнено

    Сьогодні, 30 грудня, на житловому масиві Перемога сталася аварія.

    Вулицями Дніпра їздить новорічний патруль (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:13
    Вулицями Дніпра їздить новорічний патруль (ВІДЕО)

    У Дніпрі в останню п'ятницю року помітили новорічний патруль.

    Наверх