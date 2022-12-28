У Дніпрі з 1 січня зростуть тарифи на воду

Мешканці Дніпра будуть більше платити за воду з 1 січня.

Про це йдеться в документі, який опублікувала Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг.

Так, з 1 січня НКРЕКП рекомендує Дніпроводоканалу встановити нові тарифи на воду. Подорожчання буде відбуватися в два етапи.

З 1 січня для споживачів вода буде коштувати 19,49 грн, водопостачання – 14,19 грн.

Разом – це буде 37,37 (з урахуванням ПДВ).

Суб’єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (оптовики) будуть сплачувати за водопостачання і водовідведення 16,33 грн 1 кубічний метр.

Загалом тариф на послуги збільшується на 6 грн.

З 1 липня вода знову подорожчає. До 19,90 гривень за водопостачання та до 14,18 гривень за водовідведення. Знов таки, без урахування ПДВ. Таким чином, з 1 липня загальна вартість кубометра води у Дніпрі з ПДВ може зрости до 40,90 гривень.

Нагадаємо, зараз мешканці Дніпра сплачують за 1 куб води 31,36 грн, де 18,16 це тариф за централізоване водопостачання, а 13,20 грн за водовідведення.

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