Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі з 1 січня зростуть тарифи на воду

Сьогодні 15:59
просмотров

Мешканці Дніпра будуть більше платити за воду з 1 січня.
Новости Днепра про У Дніпрі з 1 січня зростуть тарифи на воду

 

Про це йдеться в документі, який опублікувала Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг.

Так, з 1 січня НКРЕКП рекомендує Дніпроводоканалу встановити нові тарифи на воду. Подорожчання буде відбуватися в два етапи.

З 1 січня для споживачів вода буде коштувати 19,49 грн, водопостачання – 14,19 грн.

Разом – це буде 37,37 (з урахуванням ПДВ).

Суб’єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (оптовики) будуть сплачувати за водопостачання і водовідведення 16,33 грн 1 кубічний метр.

Загалом тариф на послуги збільшується на 6 грн.

З 1 липня вода знову подорожчає. До 19,90 гривень за водопостачання та до 14,18 гривень за водовідведення. Знов таки, без урахування ПДВ. Таким чином, з 1 липня загальна вартість кубометра води у Дніпрі з ПДВ може зрости до 40,90 гривень.

Нагадаємо, зараз мешканці Дніпра сплачують за 1 куб води 31,36 грн, де 18,16 це тариф за централізоване водопостачання, а 13,20 грн за водовідведення.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі з 1 січня зростуть тарифи на водуУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вихопив сумку та намагався втекти: у Дніпрі небайдужі чоловіки затримали крадія
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:42
    Вихопив сумку та намагався втекти: у Дніпрі небайдужі чоловіки затримали крадія

    Учора ввечері на лінію "102" повідомили про грабіж у Чечелівському…

    6 тисяч гривень “новорічної допомоги”: у Дніпрі спростували черговий “вкид”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:22
    6 тисяч гривень “новорічної допомоги”: у Дніпрі спростували черговий “вкид”

    Мешканців Дніпра закликали не довіряти "вкидам" про виплату соціальної допомоги…

    Їзда на двох колесах та зіпсовані доріжки стадіону: як у Дніпрі проходило автородео (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:07
    Їзда на двох колесах та зіпсовані доріжки стадіону: як у Дніпрі проходило автородео (ФОТО)

    Понад 40 років тому до Дніпра приїзджали каскадери та вражали…

    Мешканець Дніпра захистив диплом в “пункті незламності”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:01
    Мешканець Дніпра захистив диплом в “пункті незламності”

    У Дніпрі студент-магістр, у якого вдома вимкнули світло, прийшов захищати…

    Наверх