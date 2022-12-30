В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого на АЗС вспыхнула легковушка

Там загорелся легковой автомобиль Chevrolet.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, пожар ликвидировали до приезда спасателей.
Площадь возгорания составила 1,5 кв. м. Огонь повредил отсек транспортного средства.
По предварительной информации, никто не пострадал.
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