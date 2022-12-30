В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого на АЗС вспыхнула легковушка

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, пожар ликвидировали до приезда спасателей.

Сегодня, 30 декабря, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого на АЗС Lotus произошел пожар.

В Днепре сообщили об изменениях в работе электротранспорта.

Уже завтра мы будем встречать Новый год.

Журналисты dnepr.info продолжают серию материалов о том, как живется днепрянам…

В школу на самокате и лечение «Кока-Колой»: жители Днепра рассказали о жизни в Норвегии Журналисты dnepr.info продолжают серию материалов о том, как живется днепрянам вдали от родного города. Сегодня мы расскажем о жизни в Норвегии, где есть платные урны, в музее продают носки в банках, первоклашки в 5 лет ездят в школу в транспорте… просмотров