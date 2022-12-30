В Днепре мусоровоз насмерть переехал женщину

Сегодня, 30 декабря, на проспекте Героев произошла смертельная авария.

Там мусоровоз насмерть переехал женщину.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

К сожалению, от полученных травм днепрянка погибла на месте. Предварительно известно, что женщине было 64 года.

На месте работают правоохранители. Они и будут устанавливать все детали происшествия.

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