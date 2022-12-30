В полиции напомнили, можно ли в Днепре использовать салюты и фейерверки

Уже завтра мы будем встречать Новый год.

В полиции напомнили, что в Днепре все пиротехнические средства – под запретом. Если вы заметили лиц, запускающих фейерверки, или слышите характерный от их использования звук, сообщайте на спецлинию «102».

Уважайте спокойствие других граждан, не подвергайте опасности себя и тех, кто рядом, – отмечают правоохранители.

Дорогие днепряне, не используйте в этом году салюты и фейерверки, ведь звуки от их использования могут испугать окружающих, животных!

Позаботьтесь о себе и других!

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