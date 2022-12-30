У Дніпрі сміттєвоз на смерть переїхав жінку

Там сміттєвоз на смерть переїхав жінку.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На жаль, від отриманих травм дніпрянка загинула на місці. Попередньо відомо, що жінці було 64 роки.
На місці працюють правоохоронці. Вони і будуть встановлювати всі обставини події.
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