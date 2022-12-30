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У Дніпрі сміттєвоз на смерть переїхав жінку

Сьогодні 18:37
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Сьогодні, 30 грудня, на проспекті Героїв сталася смертельна аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі сміттєвоз на смерть переїхав жінку

Там сміттєвоз на смерть переїхав жінку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На жаль, від отриманих травм дніпрянка загинула на місці. Попередньо відомо, що жінці було 64 роки.

На місці працюють правоохоронці. Вони і будуть встановлювати всі обставини події.

Новости Днепра про У Дніпрі сміттєвоз на смерть переїхав жінку

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