У Дніпрі сміттєвоз на смерть переїхав жінку

Сьогодні, 30 грудня, на проспекті Героїв сталася смертельна аварія.

Там сміттєвоз на смерть переїхав жінку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На жаль, від отриманих травм дніпрянка загинула на місці. Попередньо відомо, що жінці було 64 роки.

На місці працюють правоохоронці. Вони і будуть встановлювати всі обставини події.

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