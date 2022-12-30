Здесь даже на Новый год особые «подарки»: мэр Днепра о мешке с минами, который нашли коммунальщики на свалке

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.
По его словам, удивительные «новогодние подарки» коммунальщики нашли на улице Сеченова, когда убирали мусорные баки.
В мешке был целый арсенал оружия – гранаты, мины и тротиловые шашки. Кто оставил такой подарок коммунальщикам – пока неизвестно.
Мэр Днепра сообщил, что наградит коммунальщиков грамотами и премией за их осмотрительность и внимательность.
И надеемся, что полиция и СБУ найдут мразот, выбрасывающий такой «мусор», — написал Филатов.
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