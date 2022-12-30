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  • Здесь даже на Новый год особые «подарки»: мэр Днепра о мешке с минами, который нашли коммунальщики на свалке

Здесь даже на Новый год особые «подарки»: мэр Днепра о мешке с минами, который нашли коммунальщики на свалке

Сегодня 12:44
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В Днепре в свалке нашли целый мешок с боеприпасами.

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Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

По его словам, удивительные «новогодние подарки» коммунальщики нашли на улице Сеченова, когда убирали мусорные баки.

В мешке был целый арсенал оружия – гранаты, мины и тротиловые шашки. Кто оставил такой подарок коммунальщикам – пока неизвестно.

Мэр Днепра сообщил, что наградит коммунальщиков грамотами и премией за их осмотрительность и внимательность.

И надеемся, что полиция и СБУ найдут мразот, выбрасывающий такой «мусор», — написал Филатов.

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