В Днепре поймали водителя, перевозившего 500 литров «паленого» алкоголя

Как рассказали патрульные Днепра, днем на улице Большой Деевской они остановили автомобиль, чтобы проверить, причастен ли водитель к уголовному преступлению. Во время общения с водителем Renault Trafic инспекторы заметили, что тот сильно нервничает.

Полицейские спросили, какой груз он везет. Водитель ответил, что водку и коньяк. Патрульные решили проверить грузовик. Внутри они обнаружили более десятка пятилитровых бутылок со спиртом и 60 пачек сигарет без акцизных марок.

Всего водитель перевозил около 500 литров контрафактного алкоголя. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу по выяснению всех обстоятельств происшествия.