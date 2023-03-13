У Дніпрі піймали водія, який перевозив 500 літрів “паленого” алкоголю

Як розповіли патрульні Дніпра, вдень на вулиці Великій Діївській вони зупинили автомобіль, щоб перевірити чи причетний водій до кримінального злочину. Під час спілкування з кермувальником Renault Trafic інспектори помітили, що той сильно нервує.
Поліцейські запитали, який вантаж він везе. Водій відповів, що горілку та коньяк. Патрульні вирішили перевірити вантажівку. Всередині вони знайшли більше десятка п’ятилітрових пляшок з спиртом та 60 пачок цигарок без акцизних марок.
Усього водій перевозив близько 500 літрів контрафактного алкоголю. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин події.
Нагадаємо, раніше в Дніпрі викрили подружжя, яке облаштувало в себе вдома завод з виготовлення “паленого” алкоголю та цигарок.
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