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У Дніпрі піймали водія, який перевозив 500 літрів “паленого” алкоголю

Сьогодні 15:51
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У Дніпрі у водія знайшли 500 літрів "паленого" спирту.

Новости Днепра про У Дніпрі піймали водія, який перевозив 500 літрів

Як розповіли патрульні Дніпра, вдень на вулиці Великій Діївській вони зупинили автомобіль, щоб перевірити чи причетний водій до кримінального злочину. Під час спілкування з кермувальником Renault Trafic інспектори помітили, що той сильно нервує. 

Поліцейські запитали, який вантаж він везе. Водій відповів, що горілку та коньяк. Патрульні вирішили перевірити вантажівку. Всередині вони знайшли більше десятка п’ятилітрових пляшок з спиртом та 60 пачок цигарок без акцизних марок. 

Усього водій перевозив близько 500 літрів контрафактного алкоголю. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин події.

Новости Днепра про У Дніпрі піймали водія, який перевозив 500 літрів

Новости Днепра про У Дніпрі піймали водія, який перевозив 500 літрів

Нагадаємо, раніше в Дніпрі викрили подружжя, яке облаштувало в себе вдома завод з виготовлення “паленого” алкоголю та цигарок. 

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Новости Днепра про У Дніпрі піймали водія, який перевозив 500 літрів Українська

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