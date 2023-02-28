У Дніпрі подружжя створило “завод” по виготовленню “паленого” алкоголю та цигарок

У Дніпрі діяла мережа про збуту паленого алкоголю та цигарок.

Про це повідомили в обласній прокуратурі Дніпропетровської області.

Подружжя створило підпільних цех, де розливали палений алкоголь та розфасовували цигарки. “Завод” розташовувався в будинку організатора схеми.

Відомо, що мешканець Дніпра, залучив до бізнесу свою дружину та чотирьох знайомих, кожен з яких виконував свої задачі. Алкоголь виготовляли в помешканні одного із учасників схеми, а тютюн закупляли оптовими партіями в інтернеті. Далі це все фасувалося, а товар реалізовували через мережу роздрібної торгівлі по всій території міста.

Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення алкоголю, пакувальні матеріали, 2500 літрів готової продукції, сировину – 1400 літрів спирту, тютюнові вироби, гроші та мобільні телефони.

Орієнтовна вартість вилученої продукції становить майже 1 млн грн. Усім учасникам схеми оголосили про підозру.

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