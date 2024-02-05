В Днепре подростки «оседлали» троллейбус (ВИДЕО)

Сегодня, 5 февраля, в Днепре подростки решили проехаться на троллейбусе, зацепившись на нем снаружи.
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
Как долго таким образом «путешествовали» горожане — неизвестно.
Отметим, подобные поездки могут закончиться трагедией, ведь можно упасть и травмироваться или попасть под колеса другого автомобиля, к тому же это электротранспорт – поэтому есть риск поражения электрическим током.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине столкнулись Ford и Маzda: пострадал ребенок.
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