У понівеченому авто заблокувало дитину: на Дніпропетровщині зіткнулися Ford та Маzda

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Сьогодні, 5 лютого, у Кривому Розі на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія – там зіткнулися Ford та Маzda, в останньому авто заблокувало травмовану дівчинку 2010 року народження.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники деблокували дитину та передали її медикам.

Також за медичною допомогою звернулась водійка автомобіля Ford. Жінку 1985 року народження госпіталізували до лікарні.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі чоловік підірвав гранату на вулиці, щоб налякати знайомого.

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