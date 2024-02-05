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  • У понівеченому авто заблокувало дитину: на Дніпропетровщині зіткнулися Ford та Маzda

У понівеченому авто заблокувало дитину: на Дніпропетровщині зіткнулися Ford та Маzda

Сьогодні 17:25
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Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Новости Днепра про У понівеченому авто заблокувало дитину: на Дніпропетровщині зіткнулися Ford та Маzda

Сьогодні, 5 лютого, у Кривому Розі на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія – там зіткнулися Ford та Маzda, в останньому авто заблокувало травмовану дівчинку 2010 року народження.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники деблокували дитину та передали її медикам.

Новости Днепра про У понівеченому авто заблокувало дитину: на Дніпропетровщині зіткнулися Ford та Маzda

Також за медичною допомогою звернулась водійка автомобіля Ford. Жінку 1985 року народження госпіталізували до лікарні.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі чоловік підірвав гранату на вулиці, щоб налякати знайомого.

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Новости Днепра про У понівеченому авто заблокувало дитину: на Дніпропетровщині зіткнулися Ford та МаzdaУкраїнська

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