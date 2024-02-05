В авто заблокировало ребенка: на Днепропетровщине столкнулись Ford и Маzda

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Сегодня, 5 февраля, в Кривом Роге на проспекте Гагарина произошла ужасная авария – там столкнулись Ford и Маzda, в последнем автомобиле заблокировало травмированную девочку 2010 года рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели деблокировали ребенка и передали его медикам.

Также за медицинской помощью обратилась водитель автомобиля Ford. Женщину 1985 года рождения госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мужчина взорвал гранату на улице, чтобы напугать знакомого.

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