В авто заблокировало ребенка: на Днепропетровщине столкнулись Ford и Маzda

Сегодня, 5 февраля, в Кривом Роге на проспекте Гагарина произошла ужасная авария – там столкнулись Ford и Маzda, в последнем автомобиле заблокировало травмированную девочку 2010 года рождения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели деблокировали ребенка и передали его медикам.
Также за медицинской помощью обратилась водитель автомобиля Ford. Женщину 1985 года рождения госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мужчина взорвал гранату на улице, чтобы напугать знакомого.
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