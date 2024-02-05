У Кривому Розі чоловік підірвав гранату на вулиці, щоб налякати знайомого

У суботу ввечері, 3 лютого, на одній із вулиць в Металургійному районі Кривого Рогу пролунав вибух. Налякані містяни відразу викликали на місце правоохоронців.
Прибувши, поліцейські з’ясували, що 47-річний чоловік підірвав на вулиці гранату, щоб налякати знайомого.
На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Наступного дня порушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному з міст Дніпропетровщини “замінували” всі ТЦ та школи: що відомо.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі 14-річний хлопець помер після візиту до стоматолога.
Правоохоронці почали перевіряти зазначені об'єкти.
Зробіть вдома про всяк випадок запаси питної та технічної води!
Постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні.