В Кривом Роге мужчина взорвал гранату на улице, чтобы напугать знакомого

В субботу вечером, 3 февраля, на одной из улиц в Металлургическом районе Кривого Рога прогремел взрыв. Испуганные горожане сразу вызвали на место правоохранителей.
Прибыв, полицейские выяснили, что 47-летний мужчина взорвал на улице гранату, чтобы напугать знакомого.
К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
На следующий день нарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в одном из городов Днепропетровщины «заминировали» все ТЦ и школы: что известно.
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