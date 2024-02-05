У Дніпрі підлітки “осідлали” тролейбус (ВІДЕО)

Такі поїздки можуть закінчитися трагедією!

Сьогодні, 5 лютого, у Дніпрі підлітки вирішили проїхатися на тролейбусі, зачепившись на ньому зовні.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Як довго у такий спосіб “подорожували” містяни – невідомо.

Зазначимо, подібні поїздки можуть закінчитися трагедією, адже можна впасти та травмуватися або потрапити під колеса іншої автівки, до того ж це електротранспорт – тому є ризик ураження електричним струмом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині зіткнулися Ford та Маzda: постраждала дитина.

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