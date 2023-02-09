В Днепре под мостом в руках мужчины взорвалась граната: комментарий полиции

На место происшествия сразу вызвали правоохранителей.
Как сообщили журналисту Dnepr.info в полиции, в руках мужчины взорвалась граната. К сожалению, он погиб.
Больше никто не пострадал.
Предварительная правовая квалификация – несчастный случай.
По предварительной информации, у погибшего не было постоянного места жительства, а гранату он нашел на свалке.
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