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В Днепре под мостом в руках мужчины взорвалась граната: комментарий полиции

Сегодня 16:45
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Сегодня, 9 февраля, в Днепре под Амурским мостом раздался взрыв.

Новости Днепра про В Днепре под мостом в руках мужчины взорвалась граната: комментарий полиции

На место происшествия сразу вызвали правоохранителей.

Как сообщили журналисту Dnepr.info в полиции, в руках мужчины взорвалась граната. К сожалению, он погиб.

Больше никто не пострадал.

Предварительная правовая квалификация – несчастный случай.

По предварительной информации, у погибшего не было постоянного места жительства, а гранату он нашел на свалке.

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Новости Днепра про В Днепре под мостом в руках мужчины взорвалась граната: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре под мостом в руках мужчины взорвалась граната: комментарий полицииРусский

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