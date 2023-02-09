У Дніпрі під мостом у руках чоловіка зірвалася граната: коментар поліції

На місце події відразу викликали правоохоронців.
Як повідомили журналісту Dnepr.info у поліції, у руках чоловіка зірвалася граната. На жаль, він загинув.
Більше ніхто не постраждав.
Попередня правова кваліфікація – нещасний випадок.
За попередньою інформацією, загиблий не мав постійного місця проживання, а гранату знайшов на смітнику.
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