У Дніпрі під мостом у руках чоловіка зірвалася граната: коментар поліції

Сьогодні, 9 лютого, у Дніпрі під Амурським мостом пролунав вибух.

На місце події відразу викликали правоохоронців.

Як повідомили журналісту Dnepr.info у поліції, у руках чоловіка зірвалася граната. На жаль, він загинув.

Більше ніхто не постраждав.

Попередня правова кваліфікація – нещасний випадок.

За попередньою інформацією, загиблий не мав постійного місця проживання, а гранату знайшов на смітнику.

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