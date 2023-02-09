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  • У Дніпрі під мостом у руках чоловіка зірвалася граната: коментар поліції

У Дніпрі під мостом у руках чоловіка зірвалася граната: коментар поліції

Сьогодні 16:45
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Сьогодні, 9 лютого, у Дніпрі під Амурським мостом пролунав вибух.

Новости Днепра про У Дніпрі під мостом у руках чоловіка зірвалася граната: коментар поліції

На місце події відразу викликали правоохоронців.

Як повідомили журналісту Dnepr.info у поліції, у руках чоловіка зірвалася граната. На жаль, він загинув.

Більше ніхто не постраждав.

Попередня правова кваліфікація – нещасний випадок.

За попередньою інформацією, загиблий не мав постійного місця проживання, а гранату знайшов на смітнику.  

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Новости Днепра про У Дніпрі під мостом у руках чоловіка зірвалася граната: коментар поліціїУкраїнська

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