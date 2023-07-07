Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре планируют законсервировать реконструкцию Севастопольского парка

В Днепре планируют законсервировать реконструкцию Севастопольского парка

Сегодня 14:33
просмотров

В Днепре официально собираются поставить на паузу реконструкцию Севастопольского парка и законсервировать строительство

Новости Днепра про В Днепре планируют законсервировать реконструкцию Севастопольского парка

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета Днепра.

Предлагается законсервировать реконструкцию парка, чтобы предотвратить разрушение того, что уже успели сделать до войны. В документе отмечено, что средства на проведение работ выделят из городского бюджета.

До 23 декабря текущего года Департамент парков и рекреации должен подготовить необходимую документацию, а в дальнейшем будет ответствен за сохранение объекта и уход за парком на время консервации. Срок – до 31 декабря 2024 года.

Заметим, что документ еще не подписан городским головой, так что могут быть изменения.

Новости Днепра про В Днепре планируют законсервировать реконструкцию Севастопольского парка

Что предшествовало

Реконструкция парка началась еще до полномасштабной войны. Осенью 2021 года отсюда убрали бюсты участников Севастопольской битвы. Позже появился тендер на проведение строительных работ. Парк собирались разделить на две зоны. Первая – спортивно-рекреационная, где смогут отдыхать и заниматься спортом дети. Вторая – историко-мемориальная, где разместят фигуры важных для истории города личностей.

После 24 февраля все работы остановились, и строительство временно заморозили.

Напомним, ранее общественный деятель из Днепра предлагал убрать мемориал русским воинам, который расположен в Севастопольском парке.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре планируют законсервировать реконструкцию Севастопольского паркаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре планируют законсервировать реконструкцию Севастопольского паркаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре нетрезвый водитель на чужом авто попался патрульным, нарушив ПДД
Новости Днепра
Сегодня 15:36
В Днепре нетрезвый водитель на чужом авто попался патрульным, нарушив ПДД

В Днепре задержан водитель-нарушитель.

Сколько стоит в Днепре аренда беседки: «плавающий домик» на реке и депозит на мусор
Новости Днепра
Сегодня 15:18
Сколько стоит в Днепре аренда беседки: «плавающий домик» на реке и депозит на мусор

Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день шашлыка. Это одно…

В Днепре мужчина порезал вены из-за невыплаты зарплаты: что с ним
Новости Днепра
Сегодня 14:53
В Днепре мужчина порезал вены из-за невыплаты зарплаты: что с ним

В Днепре в среду, 5 июля, произошел ужасный инцидент.

В Днепре заметили редкое небесное явление – «радужное облако» (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 13:59
В Днепре заметили редкое небесное явление – «радужное облако» (ВИДЕО)

Завораживает!

Последние новости

В Днепре нетрезвый водитель на чужом авто попался патрульным, нарушив ПДД
В Днепре нетрезвый водитель на чужом авто попался патрульным, нарушив ПДД

В Днепре задержан водитель-нарушитель.

Сегодня 15:36
2
просмотров
Сколько стоит в Днепре аренда беседки: «плавающий домик» на реке и депозит на мусор
Сколько стоит в Днепре аренда беседки: «плавающий домик» на реке и депозит на мусор

Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день шашлыка. Это одно из самых старых блюд в мире. Считается, что «первооткрывателями» шашлыка были кочевые племена Азии, но первые упоминания об этом блюде можно встретить во времена античности. Ученые-историки считают, что популярность шашлыка…

Сегодня 15:18
4
просмотров
В Днепре мужчина порезал вены из-за невыплаты зарплаты: что с ним
В Днепре мужчина порезал вены из-за невыплаты зарплаты: что с ним

В Днепре в среду, 5 июля, произошел ужасный инцидент.

Сегодня 14:53
6
просмотров
В Днепре заметили редкое небесное явление – «радужное облако» (ВИДЕО)
В Днепре заметили редкое небесное явление – «радужное облако» (ВИДЕО)

Завораживает!

Сегодня 13:59
3
просмотров
Директора оборонного предприятия в Павлограде осудили на 4 года: в чем причина
Директора оборонного предприятия в Павлограде осудили на 4 года: в чем причина

К 4 годам тюрьмы приговорили директора Павлоградского химзавода.

Сегодня 13:33
2
просмотров
В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что произошло
В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что произошло

Берите зонтик!

Сегодня 12:58
8
просмотров
В Днепре выставили на продажу известное историческое здание в центре города
В Днепре выставили на продажу известное историческое здание в центре города

В Днепре в очередной раз хотят продать Английский клуб.

Сегодня 12:43
2
просмотров
В Кривом Роге подросток застрял на берегу карьера, потому что травмировал ногу: его спасали ГСЧС-ники
В Кривом Роге подросток застрял на берегу карьера, потому что травмировал ногу: его спасали ГСЧС-ники

В четверг, 6 июля, в 20:13 на линию "101" жители Кривого Рога сообщили, что с противоположного берега Соколовского карьера подросток зовет на помощь.

Сегодня 11:59
3
просмотров
«Не совсем разумный выбор»: днепряне пожаловались на печенье с волосами, которое приобрели в АТБ
«Не совсем разумный выбор»: днепряне пожаловались на печенье с волосами, которое приобрели в АТБ

Днепряне купили "мохнатое" печенье.

Сегодня 11:30
5
просмотров
В Днепре на три недели остановит движение популярный трамвай
В Днепре на три недели остановит движение популярный трамвай

В Днепре почти три недели не будет курсировать трамвай №15.

Сегодня 11:00
11
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх