В Днепре планируют законсервировать реконструкцию Севастопольского парка

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета Днепра.
Предлагается законсервировать реконструкцию парка, чтобы предотвратить разрушение того, что уже успели сделать до войны. В документе отмечено, что средства на проведение работ выделят из городского бюджета.
До 23 декабря текущего года Департамент парков и рекреации должен подготовить необходимую документацию, а в дальнейшем будет ответствен за сохранение объекта и уход за парком на время консервации. Срок – до 31 декабря 2024 года.
Заметим, что документ еще не подписан городским головой, так что могут быть изменения.
Реконструкция парка началась еще до полномасштабной войны. Осенью 2021 года отсюда убрали бюсты участников Севастопольской битвы. Позже появился тендер на проведение строительных работ. Парк собирались разделить на две зоны. Первая – спортивно-рекреационная, где смогут отдыхать и заниматься спортом дети. Вторая – историко-мемориальная, где разместят фигуры важных для истории города личностей.
После 24 февраля все работы остановились, и строительство временно заморозили.
Напомним, ранее общественный деятель из Днепра предлагал убрать мемориал русским воинам, который расположен в Севастопольском парке.
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