В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что произошло

Сегодня, 7 июля, в ближайший час с сохранением до конца дня в Днепре и местами по области ожидается гроза.
Об этом предупреждают синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии.
Уровень опасности – первый, желтый.
7 июля в Украине, кроме восточных областей и Крыма, грозы, в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), – говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Поэтому, выходя из дома, берите с собой зонт!
Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра предупредили об опасном метеорологическом явлении: продлится два дня.
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