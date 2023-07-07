В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что произошло

Берите зонтик!

Сегодня, 7 июля, в ближайший час с сохранением до конца дня в Днепре и местами по области ожидается гроза.

Об этом предупреждают синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии.

Уровень опасности – первый, желтый.

7 июля в Украине, кроме восточных областей и Крыма, грозы, в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Поэтому, выходя из дома, берите с собой зонт!

Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра предупредили об опасном метеорологическом явлении: продлится два дня.

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