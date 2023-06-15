У Дніпрі пропонують прибрати меморіал в Севастопольському парку

Таку думку висловив громадський діяч Сергій Волинець на своїй Facebook-сторінці.
У Дніпрі продовжують деколонізовувати та дерусифіковувати назви вулиць та прибирати пам’ятники діячам, які мають російське коріння.
За словами Сергія Волинця, у Севастопольському парку височіє меморіал присвячений саме руським воїнам, які брали участь в Кримській війні 1853-1856 років. Водночас у битвах за Севастополь до 50% рекрутів були українцями.
Меморіал присвячений не українцям, а “русскім воїнам” з чітким ідеологічним посилом. Водночас участь українців у Кримській війні зовсім не означає, що ми маємо героїзувати цю війну. Це була війна російської імперії, а не українців… ми були лише заручниками ситуації, – зазначив Сергій Волинець.
Зауважимо, що до початку повномасштабної війни Севастопольський парк почали реконструювати. Восени 2021 звідси прибрали бюсти учасників Севастопольської битви. Парк збиралися поділити на дві зони. Першу – спортивно-рекреаційну, де зможуть відпочивати та займатися спортом діти. Другу – історико-меморіальну, де розмістять фігури важливих для історії міста особистостей.
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