У Дніпрі пропонують прибрати меморіал в Севастопольському парку

Таку думку висловив громадський діяч Сергій Волинець на своїй Facebook-сторінці.

У Дніпрі продовжують деколонізовувати та дерусифіковувати назви вулиць та прибирати пам’ятники діячам, які мають російське коріння.

За словами Сергія Волинця, у Севастопольському парку височіє меморіал присвячений саме руським воїнам, які брали участь в Кримській війні 1853-1856 років. Водночас у битвах за Севастополь до 50% рекрутів були українцями.

Серед них вихідцями з України були:

– не менше 55 зі 155 офіцерів, загиблих у місті;

– не менше 25 зі 111 кавалерів ордена Святого Георгія, нагороджених у 1854–1855 роках за його оборону.