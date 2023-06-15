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У Дніпрі пропонують прибрати меморіал в Севастопольському парку

Сьогодні 14:10
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У Севастопольському парку необхідно демонтувати меморіал присвячений "руськім воїнам".

Новости Днепра про У Дніпрі пропонують прибрати меморіал в Севастопольському парку

Таку думку висловив громадський діяч Сергій Волинець на своїй Facebook-сторінці. 

У Дніпрі продовжують деколонізовувати та дерусифіковувати назви вулиць та прибирати пам’ятники діячам, які мають російське коріння.

За словами Сергія Волинця, у Севастопольському парку височіє меморіал присвячений саме руським воїнам, які брали участь в Кримській війні 1853-1856 років. Водночас у битвах за Севастополь до 50% рекрутів були українцями. 

Серед них вихідцями з України були:
– не менше 55 зі 155 офіцерів, загиблих у місті;
– не менше 25 зі 111 кавалерів ордена Святого Георгія, нагороджених у 1854–1855 роках за його оборону.
 
Меморіал присвячений не українцям, а “русскім воїнам” з чітким ідеологічним посилом. Водночас участь українців у Кримській війні зовсім не означає, що ми маємо героїзувати цю війну. Це була війна російської імперії, а не українців… ми були лише заручниками ситуації, – зазначив Сергій Волинець. 
Тому діяч пропонує не тільки змінити табличку, а й повністю демонтувати меморіал. А вже після закінчення російсько-української війни та повної деокупації Криму, тут можна облаштувати нову зону пам’яті.
 
Цього разу пам’ятник буде присвячений Героям Кримської операції та визволителям українського півострова від російських окупантів.
 

Новости Днепра про У Дніпрі пропонують прибрати меморіал в Севастопольському парку

Зауважимо, що до початку повномасштабної війни Севастопольський парк почали реконструювати. Восени 2021 звідси прибрали бюсти учасників Севастопольської битви. Парк збиралися поділити на дві зони. Першу – спортивно-рекреаційну, де зможуть відпочивати та займатися спортом діти. Другу – історико-меморіальну, де розмістять фігури важливих для історії міста особистостей. 

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Новости Днепра про У Дніпрі пропонують прибрати меморіал в Севастопольському паркуУкраїнська

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