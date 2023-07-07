У Дніпрі планують законсервувати реконструкцію Севастопольського парку

У Дніпрі офіційно збираються поставити на паузу реконструкцію Севастопольського парку та законсервувати будівництво

Про це йдеться в проєкті рішення, який опублікували на сайті міськради Дніпра.

Пропонується законсервувати реконструкцію парку, щоб запобігти руйнації того, що вже встигли зробити до війни. У документі зазначено, що кошти на проведення робіт виділять з міського бюджету.

До 23 грудня поточного року Департамент парків та рекреації має підготувати необхідну документацію, а надалі буде відповідальним за збереження об’єкта та догляд за парком на час консервації. Термін – до 31 грудня 2024 року.

Зауважимо, що документ ще не підписаний міським головою, тож можуть бути зміни.

Що передувало

Реконструкція парку почалася ще до повномасштабної війни. Восени 2021 звідси прибрали бюсти учасників Севастопольської битви. Пізніше з’явився тендер на проведення будівельних робіт. Парк збиралися поділити на дві зони. Першу – спортивно-рекреаційну, де зможуть відпочивати та займатися спортом діти. Другу – історико-меморіальну, де розмістять фігури важливих для історії міста особистостей.

Після 24 лютого всі роботи зупинилися та будівництво тимчасово заморозили.

Нагадаємо, раніше громадський діяч із Дніпра пропонував прибрати меморіал руським воїнам, який розташований в Севастопольському парку.

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