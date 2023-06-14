В Днепре планируют перекрыть Крутогорный спуск: подробности

В Днепре с 16 по 18 июня 2023 года планируют перекрыть спуск Крутогорный. Ограничить движение транспорта могут на участке спуска от улицы Литейной до улицы Баррикадной.
Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра.
Отмечается, что это связано с тем, что КП «Теплоэнерго» должно проводить работы по ремонту тепловых сетей.
До начала выполнения работ должны разработать временную схему движения транспорта, а также установить забор по периметру зоны выполнения работ, временные дорожные знаки и сигнальное освещение на ограждении.
Стоит отметить, что мэр пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре появятся ул. Багряного, Энеиды, Кометы, Маруси Чурай: какие топонимы планируют переименовать.
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