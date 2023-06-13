В Днепре появятся ул. Багряного, Энеиды, Кометы, Маруси Чурай: какие топонимы планируют переименовать

В Днепре планируют переименовать еще около четырех десятков улиц, переулков и тупиков, названия которых связаны с рф.

Об этом говорится в проекте решения горсовета Днепра.

Так, улицу Агнии Барто планируют переименовать в улицу Ивана Багряного; улицу Академика Образцова – в улицу Образцовую; улицу Бажова – в улицу Энеиды; улицу Гладкова – в улицу Романа Шнейдермана; улицу Лермонтова в АНД районе – в улицу Маруси Чурай; тупик Толстого – в тупик Кометы: улицу Каверина – в улицу Профессора Герасюты и т.д.

Полный список смотрите ниже:

Следует отметить, что отдельный пункт проекта решения касается бывшей улицы Адмирала Макарова в Самарском районе Днепра. 22 февраля 2023 года ее переименовали в Уходницкую. Теперь же название предлагают повторно изменить: с Уходницкой – на Романтическую.

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