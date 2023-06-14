Респект ПВО: Днепропетровскую область атаковали 3 «Шахедами», все сбито

Атаковал агрессор и тяжелой артиллерией. Под прицел попал Никополь. К счастью, никто не пострадал. Последствия обстрела устанавливают спасатели.

Враг выпустил по области 3 беспилотника. Все они были сбиты защитниками из ВК «Схід».

Россия сосредотачивает свои основные усилия на попытках полной оккупации Луганской…

Поздним вечером 13 июня на территории одного из производственных предприятий…

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