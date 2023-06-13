Получил тяжелое ранение возле Бахмута: в больнице Днепра спасли 21-летнего солдата-сироту

Спасибо врачам за спасение наших Героев!

В одной из больниц Днепра медики спасли 21-летнего солдата Максима, получившего тяжелое ранение возле Бахмута.

Об этом сообщил генеральный директор медучреждения.

По его словам, парень получил в бою крайне тяжелое черепно-мозговое ранение с входным отверстием в лобной кости слева, перелом передней пазухи, ожоги, раны лица и головы. Кроме того, взрывом ему оторвало правую руку.

Тяжелая нейрохирургическая операция, достали осколок, удалены костные осколки. Нейрохирурги сделали пластику дефекта черепа титановыми имплантами, – написал генеральный директор.

21-летний Максим – сирота. У него нет ни родителей, ни родственников.

Отец умер в 2007 году, мать – в 2018 году. Воспитывался в детском доме, окончил аграрный лицей и отправился служить в ВСУ. Возле него медицинская сестра, она держит его за вторую раненую и поломанную руку, которая в аппарате, помогая и молясь, чтобы она уцелела, чтобы потом увидеться снова. Он крепко сжимал зубы и говорил слова, которые можно прочесть только по губам, – написал врач.

Парня эвакуируют в Киев – на дальнейшее лечение. Желаем Герою скорейшего выздоровления!

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