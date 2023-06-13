Их убила россия: в сети показали фото погибших в результате удара по Кривому Рогу

Красивые и молодые. Казалось бы, вся жизнь впереди, но россияне отняли ее.

Сегодня россияне обстреляли Кривой Рог. Ударили ракетами в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города. Попали в жилую пятиэтажку. Также попали в частное и автомобильное предприятия, повреждения есть и в спасательном подразделении.

Эта подлая атака унесла жизни 11 человек. Среди них молодые супруги – Давид и Ксения Эпельман. Им было всего по 22 года. Пара поженилась в прошлом году.

Давид и Ксения. Им было всего по 22 года. Влюбленная пара поженилась только в прошлом году. Третьего июня отпраздновали годовщину свадьбы… По образованию — педагоги. Самая мирная профессия на земле. Ксения работала в 108 гимназии учителем младших классов. Единственный ребенок в семье. Они тоже мечтали о детях и строили планы на будущее. Сегодня их жизни унесла российская ракета. Вечная память им и всем погибшим. Врагу – никакой пощады! – написал Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Также сегодня россияне в Кривом Роге убили Данила Корнилова. Ему был всего 21 год. Парень работал на частном предприятии. У него остались жена и маленький сынишка, которому год и три месяца.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших!

Мы никогда не простим и обязательно отомстим!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: