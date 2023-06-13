Отримав важке поранення біля Бахмута: у лікарні Дніпра врятували 21-річного солдата-сироту

Дякуємо лікарям за порятунок наших Героїв!

В одній із лікарень Дніпра медики врятували 21-річного солдата Максима, який отримав важке поранення біля Бахмута.

Про це повідомив генеральний директор медзакладу.

За його словами, хлопець отримав в бою вкрай важке черепно-мозкове поранення з вхідним отвором в лобній кістці зліва, перелом фронтальної пазухи, опіки, рани обличчя та голови. Крім того, вибухом йому відірвало праву руку.

Важка нейрохірургічна операція, дістали уламок, видалені кісткові уламки. Нейрохірурги зробили пластику дефекта черепа титановими імплантами, – написав генеральний директор.

21-річний Максим – сирота. У нього немає ні батьків, ні родичів.

Батько помер 2007 року, мати – 2018-го. Виховувався в дитячому будинку, закінчив аграрний ліцей та пішов служити в ЗСУ. Біля нього медична сестра, вона тримає його за другу поранену та поламану руку, яка в апараті, допомагаючи і молячись, щоб вона вціліла, щоб потім побачитись знову. Він міцно стискав зуби та казав слова, які можна прочитати тільки по губам, – написав лікар.

Хлопця евакуюють до Києва – на подальше лікування. Бажаємо Герою швидшого одужання!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: