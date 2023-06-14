У Дніпрі планують перекрити узвіз Крутогірний: подробиці

Важлива інформація!

У Дніпрі з 16 до 18 червня 2023 року планують перекрити узвіз Крутогірний. Обмежити рух транспорту можуть на ділянці узвозу від вулиці Ливарної до вулиці Барикадної.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра.

Зазначається, що це пов’язано з тим, що КП “Теплоенерго” має проводити роботи з ремонту теплових мереж.

До початку виконання робіт мають розробити тимчасову схему руху транспорту, а також встановити огорожу по периметру зони виконання робіт, тимчасові дорожні знаки та сигнальне освітлення на огорожі.

Варто зазначити, що міський голова поки не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з’являться вул. Багряного, Енеїди, Комети, Марусі Чурай: які топоніми планують перейменувати.

Читайте також:

Українська

Автор: