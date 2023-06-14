В ракете, которой РФ ударила по Кривому Рогу, были найдены детали из стран-союзниц Украины

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения.
По его словам, ракета Х-101, ударившая по Кривому Рогу 13 июня, была изготовлена в апреле 2023 года. Более того, около 50 деталей, которые использовали при ее создании, купили в компаниях стран союзниц Украины.
Это говорит о том, что России удалось наладить производство ракет и обойти санкции.
Разными способами эти составляющие доставляют в Россию. Если взять, например, одну из ракет, которые ударили сегодня по Кривому Рогу, то около 50 компонентов в ней, преимущественно микроэлектроника, произведены в других странах, — отметил он.
Зеленский отметил, что уже есть список компаний, поставляющих России детали для ракет. Также 13 июня прошла встреча представителей Украины с дипломатами соответствующих стран.
Понимание, как российские террористы пытаются обмануть мир – тоже у всех в мире есть. Мы ждем выводов и скорых действий, которые остановят российский ракетный террор, — подчеркнул он.
Напомним, 13 июня россияне ударили ракетами по Кривому Рогу. По состоянию на утро 14 июня, известно о 12 погибших в результате этой атаки. В больнице скончался 67-летний мужчина, получивший сильные ожоги в результате атаки ракетами. Кроме этого, враг ударил по составу с водой, где погибли 7 работников, которые в ту ночь работали на этом предприятии.
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