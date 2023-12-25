В Днепре пес-великан без хозяина решил проехаться в 124-й маршрутке (ВИДЕО)

В понедельник 25 декабря пассажиры маршрутки №124 столкнулись с проблемой. В салон без хозяина забрался огромный пес, отказывавшийся выходить из транспорта. Все произошло на остановке по улице Богдана Хмельницкого, рассказывают очевидцы.
Пес зашел в салон самостоятельно. Сначала водитель подумал, что за животным зайдет хозяин, но четвероногий был без сопровождения.
Собака просто зашла в автобус 124а, на улице Богдана Хмельницкого, — рассказывают очевидцы.
Водитель вместе с пассажиркой пытались вывести собаку из маршрутки, чтобы поехать дальше, но тот отказывался. Скорее всего собака потерялась и не знала куда емй идти. Маршрутчик попытался выманить четырехлапого куском мяса, однако животное сопротивлялось и жалобно скулило.
Пассажиры предлагали поискать на улице хозяина собаки, но животное не хотело выходить из салона. Чем завершилась история и нашелся ли хозяин пушистого путешественника пока неизвестно.
Напомним, ранее в пригородную маршрутку пытался забраться козел.
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