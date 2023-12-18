Їхав по своїм козлячим справам: у Дніпрі до переповненої маршрутки не впустили козла (ВІДЕО)

У Дніпрі до переповненої маршрутки намагався потрапити козел.

Курйозна історія сталася на одному із маршрутів, який курсує з приватного сектору в Дніпрі. Місцеві зазняли на відео козла, який хотів потрапити до переповненої маршрутки. Рогатий намагався пролізти в середину салону разом з іншими пасажирами. Транспорт був забитий, тому люди не пустили козлика до себе. Тварина залишилася стояти на зупинці, очікуючи наступної маршрутки.

Цей випадок повеселив людей, які чекали на зупинці.

Хотів поїхати по своїм козячим справам, але його не впустили, – жартують дніпряни, які опублікували відео в соцмережах.

У козлика на шиї є щось схоже на повідець, тому цілком ймовірно, що десь поруч знаходився господар, або тварина втекла з дому.

Зауважимо, що це не вперше, коли у Дніпрі трапляються курйозні історії за участю тварин. Нещодавно ворона врятувала водія від штрафу за паркування. Птаха зацікавилася конвертом на капоті, який залишили порушнику правил дорожнього руху. Перната забрала лист, намагалася його відкрити, а потім забрала з собою.

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